Эррол Спенс мечтает об абсолютном чемпионстве в двух категориях

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс (23-0, 20 КО) заявил о намерении покорить как минимум две весовые категории. Причём не на словах, а прибрав к рукам все престижные титулы.

«Я мечтаю стать абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. Кроме того, у меня есть стремление перейти в суперполусредний вес, выиграть там мировой титул, а затем стать и абсолютным чемпионом. Это пробуждает во мне голод и мотивирует. Не хочу никому проигрывать и буду стремиться стать одним из лучших боксёров всех времён», — заявил Эррол.

Спенс также назвал своего главного соперника в полусреднем весе — это его соотечественник Кит Тёрман (28-0, 22 КО), которому принадлежат титулы по версиям WBC и WBA: «Наверное, всё же Кит. Этот парень слишком часто травмируется, но ему нельзя не отдать должное. Он побил Шона Портера Дэнни Гарсию . Портер — то ещё испытание для кого угодно, да и Гарсиа побил много хороших ребят».

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По материалам BoxingScene

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