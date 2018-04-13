Ещё
Эррол Спенс мечтает об абсолютном чемпионстве в двух категориях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эррол Спенс мечтает об абсолютном чемпионстве в двух категориях 

Vringe.com 37 минут назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс (23-0, 20 КО) заявил о намерении покорить как минимум две весовые категории. Причём не на словах, а прибрав к рукам все престижные титулы.
«Я мечтаю стать абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. Кроме того, у меня есть стремление перейти в суперполусредний вес, выиграть там мировой титул, а затем стать и абсолютным чемпионом. Это пробуждает во мне голод и мотивирует. Не хочу никому проигрывать и буду стремиться стать одним из лучших боксёров всех времён», — заявил Эррол.
Спенс также назвал своего главного соперника в полусреднем весе — это его соотечественник Кит Тёрман (28-0, 22 КО), которому принадлежат титулы по версиям WBC и WBA: «Наверное, всё же Кит. Этот парень слишком часто травмируется, но ему нельзя не отдать должное. Он побил Шона Портера и Дэнни Гарсию. Портер — то ещё испытание для кого угодно, да и Гарсиа побил много хороших ребят».
Читайте также: Эррол Спенс: Майки Гарсиа просто пиарится на моём имени
По материалам BoxingScene
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Лебедев не готов драться с победителем боя Усик–Гассиев без «разогрева» Лемьё возвращается в ринг: объявлены дата и место проведения боя экс-чемпиона Фьюри: Я стал намного лучше — смысл мне лгать вам?
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото102
Фуркад пожелал россиянину лишения золота Олимпиады2
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Фанат ЦСКА ударил ножом болеющего за «Спартак» сына
«Ахмат» минимально переиграл «Тосно»
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение