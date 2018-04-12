Соревнования по боксу пройдут в Филимонковском

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Внутренние соревнования среди боксеров клуба «Тезей» состоятся 15 апреля в Центре культуры и спорта «Филимонковское» одноименного поселения.

— Состязания пройдут в два этапа. Спортсменов разделят на группы по времени, когда им будет удобно принять участие. Первые поединки пройдут с 11:00 до 12:00. Вторые — вечером, с 17:00 до 18:30, — уточнил тренер боксеров Анатолий Зяблицкий.

На сегодняшний день в клубе «Тезей» занятия посещают примерно 40 воспитанников до 14 лет и 20 спортсменов старшего возраста. К слову, среди взрослых участников из Филимонковского значатся три чемпиона Москвы по боксу.