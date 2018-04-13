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Боксер Поветкин прокомментировал возможность перейти в ММА
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Боксер Поветкин прокомментировал возможность перейти в ММА 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский боксер Александр Поветкин заявил о том, что не собирается пробовать себя в смешанных единоборствах (ММА). По словам спортсмена, он не видит смысла уходить из профессионального бокса.
"Мне эта история не интересна. Это интересный вид спорта, я что-то практикую и тренируюсь. Но выступаю я только в своем виде спорта, куда-то из него прыгать смысла нет", — цитирует Поветкина ТАСС.
Россиянин также прокомментировал возможность перехода американского боксера Флойда Мейвезера в ММА для поединка с ирландским бойцом Конором Макгрегором.
"Я думаю он не перейдет, даже ради боя с Макгрегором. Макгрегор пришел туда, чтобы заработать денег. Но есть много боксеров, которые расправились бы с ним намного раньше", — заключил Поветкин.
В своей карьере 38-летний россиянин одержал 34 победы в профессиональном бокс, из которых 24 — нокаутом, а также потерпел одно поражение.
Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала начать переговоры о бое между действующим обладателем чемпионского пояса в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа и обязательным претендентом на титул Поветкиным.
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