Боксер Поветкин прокомментировал возможность перейти в ММА

Российский боксер Александр Поветкин заявил о том, что не собирается пробовать себя в смешанных единоборствах (ММА). По словам спортсмена, он не видит смысла уходить из профессионального бокса.

"Мне эта история не интересна. Это интересный вид спорта, я что-то практикую и тренируюсь. Но выступаю я только в своем виде спорта, куда-то из него прыгать смысла нет", — цитирует Поветкина ТАСС

Россиянин также прокомментировал возможность перехода американского боксера Флойда Мейвезера в ММА для поединка с ирландским бойцом Конором Макгрегором

"Я думаю он не перейдет, даже ради боя с Макгрегором. Макгрегор пришел туда, чтобы заработать денег. Но есть много боксеров, которые расправились бы с ним намного раньше", — заключил Поветкин.

В своей карьере 38-летний россиянин одержал 34 победы в профессиональном бокс, из которых 24 — нокаутом, а также потерпел одно поражение.