Ещё
Поветкин вошел в тройку рейтинга WBC
Далее:
Читайте также:
Ещё
ЦСКА дважды забил «Арсеналу»
ЦСКА дважды забил «Арсеналу»

Поветкин вошел в тройку рейтинга Всемирного боксерского совета 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Россиянин Александр Поветкин занял третье место в апрельском рейтинге супертяжеловесов Всемирного боксерского совета (WBC), опубликованном на официальном сайте организации.
Чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC является американец Деонтей Уайлдер. Первое место в рейтинге занимает британец Диллиан Уайт, второе — американец Доминик Бризил.
Другой российский боксер Сергей Кузьмин занимает 23-е место в рейтинге.
В ноябре прошлого года WBC принял решение о снятии с Поветкина дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Российского боксера обязали заплатить штраф в $250 тыс.
Поветкин, согласно решению организации, должен был вернуться в рейтинг в январе, однако он отсутствовал в списках. Как сообщил ТАСС президент WBC Маурисио Сулейман, причиной его отсутствия стала техническая ошибка организации, и Поветкин был включен в февральский рейтинг.
ТАСС: последние новости
Финальный поединок Всемирной суперсерии бокса между Гассиевым и Усиком перенесен на лето СМИ: боксер Фьюри проведет первый бой после перерыва 9 июня СМИ: неизвестные обстреляли кортеж боксера Мэйуэзера, ранив охранника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА дважды забил «Арсеналу»3
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США57
Уход Знарка связали с обидой за неподаренный BMW1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение