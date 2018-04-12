Поветкин вошел в тройку рейтинга WBC

Поветкин вошел в тройку рейтинга Всемирного боксерского совета

Россиянин Александр Поветкин занял третье место в апрельском рейтинге супертяжеловесов Всемирного боксерского совета (WBC), опубликованном на официальном сайте организации.

Другой российский боксер Сергей Кузьмин занимает 23-е место в рейтинге.

В ноябре прошлого года WBC принял решение о снятии с Поветкина дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Российского боксера обязали заплатить штраф в $250 тыс.

Поветкин, согласно решению организации, должен был вернуться в рейтинг в январе, однако он отсутствовал в списках. Как сообщил ТАСС президент WBC Маурисио Сулейман, причиной его отсутствия стала техническая ошибка организации, и Поветкин был включен в февральский рейтинг.