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Джейкобс и Миллер готовятся драться 28 апреля: фото
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Джейкобс и Миллер готовятся драться 28 апреля: фото 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
28 апреля в Бруклине (США) американец Дэниел Джейкобс (33-2, 29 КО) и поляк Мацей Сулецки (26-0, 10 КО) определят официального претендента на титул чемпиона мира WBA в среднем весе (до 72,6 кг), а перед этим американский проспект супертяжёлого дивизиона Джаррелл Миллер (20-0-1, 18 КО) встретится с французом Жоанном Дюопа (37-4, 24 КО).
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж Эда Маллхолланда (BoxingScene) о подготовке Джейкобса и Миллера.
Читайте также: Миллер: Я лучше Уайлдера с каждым боем, задача — развинтить Дюопа и вынести его  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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