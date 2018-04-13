Джейкобс и Миллер готовятся драться 28 апреля: фото

28 апреля в Бруклине (США) американец Дэниел Джейкобс (33-2, 29 КО) и поляк Мацей Сулецки (26-0, 10 КО) определят официального претендента на титул чемпиона мира WBA в среднем весе (до 72,6 кг), а перед этим американский проспект супертяжёлого дивизиона Джаррелл Миллер (20-0-1, 18 КО) встретится с французом Жоанном Дюопа (37-4, 24 КО).

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж Эда Маллхолланда (BoxingScene) о подготовке Джейкобса и Миллера.

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