Трусы Рода Салки мотивировали Франсиско Варгаса

12 апреля в Индио (США) экс-чемпион мира во втором полулёгком весе (до 59 кг) мексиканец Франсиско Варгас (25-1-2, 18 КО) прогнозируемо выиграл у американского джорнимена Рода Салки (24-5, 4 КО), который капитулировал в углу после 6-ти раундов.

После боя Варгас рассказал о нежданной дополнительной мотивации, которая значительно усилила его желание обойтись с соперником пожёстче. Салка решил выйти на бой в трусах с изображением стены и надписью «America 1ST» — прямой отсылкой к антимиграционным действиям президента США Дональда Трампа , одним из предвыборных обещаний которого было возведение стены на границе Штатов и Мексики.

«Я был удивлён, когда Салка выходил в ринг, — признался Варгас в интервью ESPN Deportes. — Я увидел изображение стены, но сохранил спокойствие. Я думал только о поединке. Когда мы оказались в одном ринге, стена стала дополнительным ингредиентом моей мотивации. Я представляю Мексику и уверен, что стена направлена против моих соотечественников».

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