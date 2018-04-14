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СМИ: Чемпионский бой между Чарром и Окендо получил новую дату и место проведения
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СМИ: Чемпионский бой между Чарром и Окендо получил новую дату и место проведения 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
«Обычный» чемпион WBA в супертяжёлом весе, сирийский середняк Мануэль Чарр (31-4, 17 КО) всё-таки встретится с обязательным претендентом, пуэрториканским ветераном Фресом Окендо (37-8, 24 КО), но не 4 мая и не в Чикаго (штат Иллинойс, США), утверждает Bild.
Как мы сообщали ранее, в феврале состоялись промоутерские торги, на которых победила ставка претендента. Bild утверждает, что заявленных на торгах $600 тыс. у команды пуэрториканца не нашлось — бой Чарр−Окендо состоится 29 сентября на Lanxess Arena в Кёльне (Германия).
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Напомним, Чарр завоевал вакантный титул «обычного» чемпиона WBA в ноябре 2017-го года, одержав победу над белорусом Александром Устиновым (34-2, 25 КО).
«Вечный претендент» Окендо не боксирует с июля 2014-го года. Потерпев крайне спорное поражение от узбекистанца Руслана Чагаева (34-3-1, 21 КО), команда Окендо в суде отстояла свои права и до сих пор дожидается титульного поединка.
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