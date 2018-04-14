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Видео: Обоюдный нокдаун — неожиданное поражение экс-соперника Трояновского
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Видео: Обоюдный нокдаун — неожиданное поражение экс-соперника Трояновского 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Korakuen Hall, Токио, Япония. Обоюдным нокдауном во 2-м раунде завершился поединок в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг) между бывшим претендентом на титул чемпиона мира, 31-летним японцем Кеита Обара (19-3-1, 17 КО) и его филиппинским коллегой, 22-летним Элвином Лагумбай (10-2, 9 КО).
В отличии от своего более опытного коллеги, филиппинец практически молниеносно сумел подняться на ноги.
Напомним, Обара в сентябре 2016-го года дрался с российским чемпионом Эдуардом Трояновским (27-1, 24 КО) за чемпионские титулы по версиям IBF и IBO. Поединок также завершился поражением японца техническим нокаутом во 2-м раунде.
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