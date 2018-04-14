Боб Арум и Эдди Херн готовят революцию в боксе?

А также внёс интригу: «Вскоре, где-то через три недели, мы анонсируем историческую сделку, которая, возможно, навсегда изменит бокс».

Фаворит №1 на звание «исторической сделки» — сотрудничество Херна и президента UFC Дэйна Уайта — некое подобие «переговоров» между функционерами уже состоялось.

Но не стоит исключать и другое масштабное сотрудничество — между Херном и влиятельнейшим заокеанским промоутером-ветераном Бобом Арумом (Top Rank Promotions). И вот почему…

Во-первых, Арум уже начал небольшую экспансию на британский рынок, заключив (возобновив) сотрудничество с местным каналом BoxNation. А его британский топ-проспект Майкл Конлан (6-0, 5 КО) 30 июня дебютирует на родине в шоу местного промоутера Фрэнка Уоррена (Queensberry Promotions).

Во-вторых, вспомним о поединках между бойцами Арума и Херна. Чемпион WBO в весе до 57,2 кг Оскар Вальдес (24-0, 19 КО) дрался со Скоттом Куиггом (34-2-2, 25 КО). А также практически уже закрыт вопрос о поединке между чемпионом WBO в весе до 72,6 кг Хильберто Рамиресом (37-0, 25 КО) и Рокки Филдингом (25-1, 14 КО).

В-третьих, буквально на днях обе стороны «проболтались» об очередных планируемых совместных боях. Херн рассказал о том, что чемпион WBA в весе до 52,2 кг Халид Яфай (23-0, 14 КО) следующий поединок проведёт 26 мая в шоу Боба Арума.

Напомним, 26 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) чемпион IBF в весе до 52,2 кг филиппинец Джервин Анкахас (29-1-1, 20 КО) встретится с обязательным претендентом Джонасом Султаном (14-3, 9 КО). Что это, как не раскрутка потенциального объединительного боя Анкахас-Яфай?

А Карл Морретти (вице-президент Top Rank) на этой же неделе предложил свести в ринге своего чемпиона Теренса Кроуфорда (32-0, 23 КО) и херновского генератора больших денег Амира Хана (31-4, 19 КО).

И это мы ещё о вероятном поединке между легковесами (до 61,2 кг) украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО) и британцем Люком Кэмпбеллом (17-2, 14 КО) не вспоминали.

И о том, что экс-чемпион WBO в хэвивейте (свыше 90,7 кг) Джозеф Паркер (24-1, 18 КО), 31 марта сражавшийся с Энтони Джошуа, — на со-контракте у Арума.

Как говорится, один раз — случайность, второй — совпадение, третий — закономерность. А через три недели проверим, подтвердит Херн наши догадки или же опровергнет.

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