Ещё
Сауль Альварес перенес операцию на колене (фото)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сауль Альварес перенес операцию на колене (фото) 

Советский спорт 1 час назад
По словам Канело, он сможет полностью восстановиться за 3-4 недели и начать тренировки.
Les comparto que el día de hoy tuve que ingresar a una cirugía de artroscopia para resanar el cartílago femoral interno y eliminar una plica patológica de mi rodilla derecha. Desmiento la información errónea publicada por el el presidente de Golden Boy Eric Gomez. Gracias por preocuparse! Y dentro de 3 a 4 semanas ya estaré como nuevo 😬👊🏻
Публикация от Saul Alvarez (@canelo)
13 Апр 2018 в 4:07 PDT  Напомним, 5 мая должен был состояться второй поединок между Альваресом и чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным из Казахстана (первый бой в сентябре 2017 года завершился ничьей).
Однако бой был отменен после того, как Сауль сдал положительную допинг-пробу в период тренировочного лагеря.
Пока неизвестно, будет ли Альварес подвергнут длительной дисквалификации.
Советский спорт: последние новости
Бой Гассиев - Усик перенесен на лето Фьюри проведет бой 9 июня Иван Кирпа: Иы хотим бой Поветкин - Джошуа, время уже пришло
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
«Локомотив» разгромил «Динамо»
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Петкович променяла секс на книги
Капризов не прилетел в Казань
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение