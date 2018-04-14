Сауль Альварес перенес операцию на колене (фото)

По словам Канело, он сможет полностью восстановиться за 3-4 недели и начать тренировки.

Les comparto que el día de hoy tuve que ingresar a una cirugía de artroscopia para resanar el cartílago femoral interno y eliminar una plica patológica de mi rodilla derecha. Desmiento la información errónea publicada por el el presidente de Golden Boy Eric Gomez. Gracias por preocuparse! Y dentro de 3 a 4 semanas ya estaré como nuevo 😬👊🏻

Публикация от Saul Alvarez (@canelo)

13 Апр 2018 в 4:07 PDT Напомним, 5 мая должен был состояться второй поединок между Альваресом и чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным из Казахстана (первый бой в сентябре 2017 года завершился ничьей).

Однако бой был отменен после того, как Сауль сдал положительную допинг-пробу в период тренировочного лагеря.

Пока неизвестно, будет ли Альварес подвергнут длительной дисквалификации.