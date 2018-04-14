Миодраг Божович: «Надеюсь, „Арсенал“ готов дать бой „Краснодару“

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против «Краснодара» выразил надежду, что его команда сможет дать бой сопернику. Он также добавил, что надеется на хорошую красивую игру.

— Настроение хорошее. Это игры, которые только могут принести пользу, — сказал во флеш-интервью Божович. — Играем с хорошей командой, на хорошем поле и хорошем стадионе. Надеюсь, что мы готовы дать бой.

У команды всегда бывает всплеск после смены тренера. Но думаю, что они не могли радикально что-то изменить за 1-2 недели. Специально из-за этого ничего не делали.

Очки нужны и «Краснодару», и нам, но у нас разные задачи. Надеюсь, что будет хорошая красивая игра, и мы не проиграем.

Трансляция матча «Краснодар» — «Арсенал»