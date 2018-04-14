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Миодраг Божович: «Надеюсь, „Арсенал“ готов дать бой „Краснодару“
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Миодраг Божович: «Надеюсь, „Арсенал“ готов дать бой „Краснодару“ 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против «Краснодара» выразил надежду, что его команда сможет дать бой сопернику. Он также добавил, что надеется на хорошую красивую игру.
— Настроение хорошее. Это игры, которые только могут принести пользу, — сказал во флеш-интервью Божович. — Играем с хорошей командой, на хорошем поле и хорошем стадионе. Надеюсь, что мы готовы дать бой.
У команды всегда бывает всплеск после смены тренера. Но думаю, что они не могли радикально что-то изменить за 1-2 недели. Специально из-за этого ничего не делали.
Очки нужны и «Краснодару», и нам, но у нас разные задачи. Надеюсь, что будет хорошая красивая игра, и мы не проиграем.
Трансляция матча «Краснодар» — «Арсенал»
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