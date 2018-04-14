Джейкобс рад отстранению Альвареса: Он не больше, чем бокс

Экс-чемпион мира в среднем весе американец Дэниел Джейкобс рад и удовлетворён, что допинговый скандал, главным фигурантом которого стал звёздный мексиканец Канело Альварес, не остался без внимания со стороны боксёрских законодателей. Джейкобс признаёт, что не знает всех деталей дела, но сам прецедент обязан сослужить боксу добрую службу.

Напомним, что две допинг-пробы Альвареса в феврале оказались положительными на запрещённое вещество кленбутерол. Из-за этого Канело уже отказался от планировавшегося на 5 мая реванша с Геннадием Головкиным , а решение по его делу будет принято и озвучено Атлетической комиссией штата Невада 18 апреля.

«Я просто благодарен, что они сделали то, что сделали, отстранив его от выступлений. Это свидетельствует, что он не больше, чем бокс. Пусть знает об этом, — приводит слова Дэниела BoxingScene. — Я не знаю, насколько длительным будет это отстранение, просто рад, что этот спорт можно очистить. Как я уже говорил, мы не сильно в курсе, что происходит, потому не могу судить объективно».

«Однако, радует уже то, что теперь остальные знают: раз даже Канело, который является одной из самых ярких суперзвёзд современного бокса, не ограждён от наказания, значит, оно может настигнуть каждого. Думаю, это пойдёт на пользу всему спорту, и вот за это я очень благодарен», — добавил Джейкобс.

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