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Видео боя: Франсиско Варгас — Род Салка, HD 1080
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Видео боя: Франсиско Варгас — Род Салка, HD 1080 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Франсиско Варгасом и Родом Салкой, который состоялся 12 апреля 2018 года в Индио (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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