Мексиканский боксер Альварес дисквалифицирован на полгода из-за допинга 

Мексиканский боксер Сауль Альварес дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.
По информации ESPN, решение было единогласно принято спортивной комиссией американского штата Невада 18 апреля.
Первоначально было принято дисквалифицировать Альвареса сроком на один год, однако из-за сотрудничества боксера со следствием, его срок был сокращен до полугода.
Ранее сообщалось, что российский боксер Сергей Ковалев сразится с колумбийцем Элейдером Альваресом в бое за чемпионский титул по версии WBO в полутяжелом весе.