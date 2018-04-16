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Фил ло Греко: «Я отправлю Хана обратно на пенсию»
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Фил ло Греко: «Я отправлю Хана обратно на пенсию» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Боксер в полусредней весовой категории Фил ло Греко в преддверии боя с Амиром Ханом, который состоится 21 апреля в Ливерпуле, пообещал закончить карьеру британца. По словам ло Греко, он с нетерпением ждет боя. Напомним, Амир Хан выйдет на ринг впервые за два года.
— Не знаю, почему этот бой продают под вывеской «снова за дело», скорее «обратно на пенсию». Я вообще планирую, что после нашей встречи, увижу Хана на телешоу «Танцы со звездами», — приводит The Sun слова канадца. — У меня никогда не было возможности участвовать в бою такой важности, я голоден и с нетерпением жду встречи в Британии. Этот поединок закончит карьеру Хана и начнет мою. Люди увидят, кто я есть.
На профессиональном уровне 33-летний ло Греко выиграл 28 боев, 15 из них нокаутом, и проиграл 3. В свою очередь Амир Хан в 35 боях одержал 31 победу при 4 поражениях. Последний раз 31-летний британец выходил на ринг весной 2016 года против Сауля Альвареса, которому проиграл нокаутом в шестом раунде.
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