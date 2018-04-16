«Эффектно выполнил „вертушки“»: челябинский кикбоксёр одолел опытнейшего соперника из Польши

На вечере профессионального кикбоксинга DSF Kikboxing Challenge 14 в Польше челябинец Виктор Михайлов одержал чёткую победу над польским именитым спортсменом. Домой он вернулся с кубком и уверенностью в своих силах.

— В состязаниях по правилам самого жёсткого раздела этого вида спорта сразились звёзды первой величины из Польши, Франции, России, Белоруссии и Германии, — рассказал пресс-атташе областного филиала Российского Союза боевых искусств Валерий Китченко. — Одним из главных событий турнира стала матчевая встреча сборных Польши и России. В её программе были пять боёв по правилам К1. В весовой категории до 65 килограммов нашу страну представлял Виктор Михайлов из Челябинска — чемпион Европы-2014 и серебряный призёр чемпионата мира-2015, который 6 апреля в Ялте в пятый раз завоевал «золото» чемпионата страны (в весе до 63,5 кг).

Подопечному заслуженного тренера России Фаригата Касымова противостоял опытнейший соперник — серебряный призёр чемпионата мира-2010, пятикратный чемпион Польши в разделе К1 Матеуш Раевский.

— Бой Михайлова и Раевского открывал программу матчевой встречи и был очень важен в плане настроя бойцов обеих команд, — пояснил Китченко. — Челябинский кикбоксёр сразу пошёл в атаку и провёл несколько удачных серий ударов руками и ногами, эффектно выполнив «вертушки». Он опережал хозяина ринга в каждом из эпизодов на протяжении всех трёх раундов, действуя более изобретательно и технично. В итоге судьи единодушно назвали победителем боя Виктора Михайлова, который был награждён большим красивым кубком.

— Это была тактика боя, — рассказал в интервью польским журналистам Виктор Михайлов. — С тренером заранее отработали этот элемент. Пару раз «вертушка» получилась во время боя. Хочу поблагодарить организаторов за хороший приём и интересный турнир.

Победную эстафету от нашего земляка подхватил Руслан Бикменов (75 кг), который нокаутировал Павла Бищчака. А затем случилась осечка у чемпиона мира и Европы Александра Захарова (81 кг). В первом раунде он побывал в нокдауне, пропустив сильный удар по печени чемпиона организации DSF Kikboxing Challenge Камиля Енеля. И хотя Захаров затем перехватил инициативу, победу, с раздельным решением судей, отдали польскому спортсмену. В оставшихся двух поединках россияне Алексей Дмитриев (86 кг) и Тамерлан Асланов (91 кг) уступили соответственно Давиду Касперскому и Каролю Целиньски. 3:2 в пользу хозяев турнира.

— Я очень хотел, чтобы Виктор выступил в этой матчевой встрече, — отметил главный тренер сборной России по кикбоксингу, первый вице-президент Федерации кикбоксинга России Фаригат Касымов. — Для него она важна была, в первую очередь, в психологическом плане. В ноябре прошлого года мы ехали на чемпионат мира в Будапешт за «золотом», а в итоге вообще остались без медали. Это был большой удар. Необходимо было вернуть уверенность в своих силах, поймать кураж. И потихоньку стали работать над этим. Сначала Виктор победил в бою за звание чемпиона России среди профессионалов, который состоялся в день его рождения, 23 декабря. А неделю назад Михайлов в пятый раз стал чемпионом страны среди любителей. Причём, успех дался нелегко. Не было ещё прежней лёгкости передвижений и мощи ударов. А вот здесь, в Варшаве уже получился другой уровень кикбоксинга, именно такой, какой я от него ожидал.

Кроме Виктора Михайлова в начале апреля чемпионом России в разделе К1 также в пятый раз стал чемпион мира и Европы Бахтияр Мухамедзянов. Ведущие челябинские кикбоксеры продолжат готовиться к чемпионату Европы, который пройдет в октябре в Словакии.