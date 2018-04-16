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Бывший чемпион-супертяж Сергей Ляхович выступит в Польше
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Бывший чемпион-супертяж Сергей Ляхович выступит в Польше 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Закрывший победой над джорнименом в октябре 2017-го года практически трёхлетнее отсутствие в ринге, 41-летний белорусский экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Сергей Ляхович (27-7, 17 КО) может выступить в Польше, сообщает RingPolska.
По данным ресурса, 25 мая на Национальном стадионе (Варшава, Польша) Ляховичу предложили бой с местным здоровяком Марцином Найманом (15-4, 11 КО).
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Найман — из тех бойцов, которые попробовали себя и в боксе, и в ММА ( рейтинг бойца в ММА).
Ляхович памятен тем, что в апреле 2006-го года недолго пробыл чемпионом мира. Отобрав титул WBO у американца Лэймона Брюстера (35-6, 30 КО), Ляхович не сумел защитить звание чемпиона, досрочно уступил ветерану Шеннону Бриггсу (60-6-1, 53 КО), также из США.
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