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Владимир Кличко не уверен в том, что Джошуа справится с Уайлдером
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Владимир Кличко не уверен в том, что Джошуа справится с Уайлдером 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира Владимир Кличко, в прошлом году завершивший спортивную карьеру, не уверен в том, что чемпион WBA Super, IBF, WBO британский супертяж Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) сумеет одержать победу над американским чемпионом WBC Дионтэем Уайлдером (40-0, 39 КО).
Джошуа ранее бросил вызов Уайлдеру, тот ответил согласием, но предложенные стороной британца условия сделки далеки от того, на что рассчитывала команда американского чемпиона, что привело переговоры в тупик.
«Считаю, поединок против Уайлдера был бы очень опасным для Джошуа, — заявил младший Кличко. — Я не говорю, что Уайлдер ему не по зубам. Но он очень опасен. Несмотря на свой немалый вес, Уайлдер нереально быстрый боксёр. А если к этому ещё и прибавить его ударную мощь… Согласен, его техника выглядит немного диковатой, но с другой стороны под него невозможно приспособиться — его удары прилетают под невероятными углами».
«Джошуа более всесторонне развитый боксёр, но он уступает Уайлдеру в антропометрии и скорости. Думаю, всё будет зависеть от того, в какой форме бойцы подойдут к поединку», — предполагает украинец.
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