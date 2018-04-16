Выборгские спортсмены стали призерами первенства России по рукопашному бою

С 9 по 12 апреля в Туле проходил чемпионат первенства России по рукопашному бою. В соревновании приняли участие 450 спортсменов в возрасте от 16 лет до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Выборгского района

В составе сборной команды Ленинградской области выступали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит»: Артем Фомичев Денис Абрамов и Вячеслав Омельченко (тренеры: Евгений Омельченко и Алексея Рябков).

По итогам соревнований фаворитовцы пополнили копилку областной сборной новыми наградами.

Артем Фомичев, выступавший в весовой категории свыше 90 кг, завоевал серебряную награду, уступив в поединке бойцу из Волгограда всего 1 балл.

Вячеслав Омельченко занял третье место, обыграв в схватке спортсмена из Ростова.