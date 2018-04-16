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Выборгские спортсмены стали призерами первенства России по рукопашному бою
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Выборгские спортсмены стали призерами первенства России по рукопашному бою 

Ivyborg.ru 3 часа назад
С 9 по 12 апреля в Туле проходил чемпионат первенства России по рукопашному бою. В соревновании приняли участие 450 спортсменов в возрасте от 16 лет до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Выборгского района
В составе сборной команды Ленинградской области выступали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит»: Артем Фомичев, Денис Абрамов и Вячеслав Омельченко (тренеры: Евгений Омельченко и Алексея Рябков).
По итогам соревнований фаворитовцы пополнили копилку областной сборной новыми наградами.
Артем Фомичев, выступавший в весовой категории свыше 90 кг, завоевал серебряную награду, уступив в поединке бойцу из Волгограда всего 1 балл.
Вячеслав Омельченко занял третье место, обыграв в схватке спортсмена из Ростова.
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