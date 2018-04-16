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Артем Пашпорин дал «люлей» за друга и примерил пояс победителя
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Артем Пашпорин дал «люлей» за друга и примерил пояс победителя 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
После победы Артем Пашпорин отметил, что бой получился очень непростым:
— Это точно не лучший мой поединок. Но пояс у нас. Так что я особо не расстроился.
Все-таки я дрался с местным бойцом, которого поддерживал весь зал. А кроме того правила, по которым мы работали, были не совсем привычны для меня. Я до конца не понимаю, как оценивают бой в классическом кикбоксинге. Что здесь разрешено, а что — нет.
Титул интерконтинентального чемпиона по версии WKU стал третьим в профессиональной карьере Артема Пашпорина. Раннее нижегородский боец становился чемпионом мира по версиям организаций W-5 и GPRO.
Интерес к этом бою у Артема был не только спортивный. Два года назад Даниил Винник побил в ринге друга и одноклубника Пашпорина — Евгения Воронцова. После того «теплого» приема, который устроила кубанская публика устроила нижегородской команде, Артем даже готов был пустить в ход кулаки…
— Честно говоря, я сначала не рассматривал бой с Винником как что-то личное, — рассказал Артем Пашпорин в интервью нашему порталу перед боем. — Но на днях ко мне подошел Женя Воронцов и сказал: «Артем, я редко тебя о чем-то прошу. Но, пожалуйста, избей его как следует»… Вступиться за друга и дать кому-то «люлей» — это правильно.
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