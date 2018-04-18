Джошуа надеется стать сильнее и лучше за счёт Кличко

Действующий обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) надеется, что его бывший спарринг-партнёр и соперник украинец Владимир Кличко в дальнейшем при необходимости будет помогать ему дельными советами, полагаясь на огромный опыт.

Напомним, что в апреле прошлого года Джошуа отстоял право называться сильнейшим супертяжем современности, остановив Кличко в 11-м раунде. Планировалось, что боксёры проведут реванш, однако Владимир принял решение завершить карьеру.

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«Если Кличко сможет передать мне немного своих знаний, я думаю, это поможет мне добиться ещё большего, чем я планирую, — признаётся Энтони в интервью Sky Sports. — Мне определённо нужно, чтобы Кличко был на моей стороне. Я его безмерно уважаю, а его мозг — он как энциклопедия бокса. Я всегда смотрел на Кличко, даже после победы над ним, как на лучшего, потому что он добился большего, чем я».

«Я всегда буду его уважать и снимать перед ним шляпу. Кличко представлял эру, когда на ошибки смотрели как на способ стать лучше. Он потерпел три поражения и после этого правил супертяжёлым дивизионом на протяжении 10 лет. Это настоящий феномен с огромными знаниями. Пройдя через ошибки и падения, он довёл себя до совершенства», — уверен Джошуа.

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