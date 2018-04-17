Адам Ковнацки: В побоище с Арреолой судьи не понадобятся 

Польский проспект супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг) Адам Ковнацки (17-0, 154 КО), который в начале сезона досрочно победил Яго Киладзе, назвал потенциальных противников на свой следующий поединок — это либо бывший «случайный» чемпион мира Чарльз Мартин (25-1-1, 23 КО), либо ветеран, экс-претендент Крис Арреола (36-5-1, 31 KO).
«Надеюсь встретиться с Арреолой. Все, кто знают, как я дерусь, и кто видел его бои, в курсе, что это будет поединок из разряда «судьи не нужны». Сам он согласен. Также есть другой вариант — встреча с Мартином. Я не против», — цитирует поляка Fightnews.
По словам Ковнацки, бой может состояться в конце июня или начале июля.
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Также Адам опроверг слухи о том, что он подписал контракт с влиятельным британским промоутером Эдди Херном.
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