Сенсационная победа над Хигой принесла Росалесу промоутерский контракт

Никарагуанец Кристофер Росалес (27-3, 18 КО), одержавший сенсационную победу в Йокогаме (Япония) над местным нокаутёром Даиго Хига (15-1, 15 КО), получил промоутерский контракт от влиятельнейшего японского промоутера Акихико Хонды (Teiken Promotions).

Оказывается, предусмотрительный промоутер прописал в контракте на поединок Хига−Росалес пункт, согласно которому в случае победы аутсайдера, у японского промоушена есть право организовать два следующих поединка никарагуанца.

Учитывая безупречную репутацию промоутера, Росалес попросил контракт на более продолжительный период, и Хонда ему не отказал, сообщает никарагуанский источник La Prensa Nicaragua.

Видеозапись боя Хига−Росалес

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