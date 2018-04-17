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Президент WBC отказался от идеи создания «суперхэвивейта»
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Президент WBC отказался от идеи создания «суперхэвивейта» 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, в октябре 2017-го года босс Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман задумал революцию в боксе. Чиновник упорно вынашивал идею разделения хэвивейта (свыше 90,7 кг) на две весовые категории — хэвивейт и суперхэвивейт.
Как ни странно, но от идеи разделения Сулейман решил отказаться: «Мы начали с того, что провели анализ. Дивизион супертяжей существенно изменился в последние годы. Но всё же мы пришли к выводу, что не так уж и много бойцов вошли бы в суперхэвивейт. Поэтому мы приняли решение, что никаких изменений не будет. Хэвивейт останется неприкасаемым. Даже несмотря на то, что иногда разница в весе между бойцами просто огромная».
Но не стоит думать, что на этом «революционные» идеи от Сулеймана исчерпались: «Мы видим, что существует настоящая пропасть в весе между тяжёлым дивизионом (до 90,7 кг) и полутяжёлым (до 79,4 кг)».
«Тяжёлый вес исторически находится в тени супертяжёлого веса, — напоминает Сулейман. — Несмотря на то, что в тяжёлом весе есть множество прекрасных бойцов. Это действительно очень сильный дивизион, что и доказал турнир Всемирная боксёрская суперсерия. Здорово, что скоро состоится поединок за звание абсолютного чемпиона в тяжёлом весе между Усиком и Гассиевым. Это — лучшее из всего, что могло произойти с дивизионом».
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