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Флойд Мэйуэзер-младший назвал самый большой бой из потенциальных
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Флойд Мэйуэзер-младший назвал самый большой бой из потенциальных 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Экс-абсолютный чемпион мира в суперлёгком весе Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО) и нынешний обладатель титула IBF в полусредней категории Эррол Спенс (23-0, 20 КО) непременно должны встретиться в ринге и определить сильнейшего, потому что нет в современном профибоксе события более привлекательного, считает Флойд Мэйуэзер-младший. Но лучше не сейчас, а чуть попозже.
«Честно говоря, я думаю, что на сегодняшний день самым большим поединком в боксе станет противостояние Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса. Это станет мощным событием для бокса, я полагаю. В будущем это однозначно PPV-бой, но не сейчас. Я бы заплатил за его просмотр», — заявил Флойд в интервью FightHype.
Следующие поединки Кроуфорд и Спенс проведут в начале лета. 9 июня Теренс оспорит титул WBO в 66,7 кг, встретившись с австралийцем Джеффом Хорном, а Эррол неделей позже проведёт обязательную защиту против мексиканца Карлоса Окампо. Оба боя состоятся в США.
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