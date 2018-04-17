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Гассиев возобновит подготовку к бою против Усика
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Гассиев возобновит подготовку к финальному бою WBSS против Усика в начале мая 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Россиянин Мурат Гассиев прервал подготовку к финалу Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в первом тяжелом весе против украинца Александра Усика, спортсмен возобновит тренировки в начале мая. Об этом ТАСС сообщил менеджер Гассиева Алексей Васильев.
Ранее стало известно, что поединок будет перенесен на конец июня — начало июля из-за травмы руки у украинского боксера.
"Мурат прервал тренировочный процесс до начала мая, — сказал Васильев. — Подробной информации о травме Усика у нас нет".
Запланировано, что поединок пройдет в Саудовской Аравии в Джидде. Однако, как ранее ТАСС заявлял генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, бой может быть перенесен. Кремлев также отмечал, что федерация предложила провести поединок 22 июля в Москве.
Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 нокаутом) и ни одного поражения. В активе чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) Усика 14 побед (11 нокаутом), ни одного поражения.
ТАСС: последние новости
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