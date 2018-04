Бриедис выразил готовность заменить Усика в поединке с Гассиевым

Александр Усик , ты не готов? А я готов. Я очень готов к финалу. Выздоравливай, но в случае чего запасной боксер готов», — написал Бриедис в своем Instagram.

Напомним, что чемпион мира по версиям IBF и WBA Гассиев должен был встретиться с Усиком в финальном поединке 11 мая в Саудовской Аравии. Поединок был перенесен из-за травмы украинца. Бриедис является запасным на этот бой.

@usykaa you’re not feel? Because I am feel. I am very feel for the final! (get well soon 💪🏻 but in case — the substitute boxer is ready) 🥊 @wbsuperseries

Публикация от Mairis Briedis (@mairisbriedis)

17 Апр 2018 в 1:14 PDT