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Бриедис выразил готовность заменить Усика в поединке с Гассиевым
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Бриедис выразил готовность заменить Усика в поединке с Гассиевым 

Советский спорт 2 часа назад
«Александр Усик, ты не готов? А я готов. Я очень готов к финалу. Выздоравливай, но в случае чего запасной боксер готов», — написал Бриедис в своем Instagram.
Напомним, что чемпион мира по версиям IBF и WBA Гассиев должен был встретиться с Усиком в финальном поединке 11 мая в Саудовской Аравии. Поединок был перенесен из-за травмы украинца. Бриедис является запасным на этот бой.
@usykaa you’re not feel? Because I am feel. I am very feel for the final! (get well soon 💪🏻 but in case — the substitute boxer is ready) 🥊 @wbsuperseries
Публикация от Mairis Briedis (@mairisbriedis)
17 Апр 2018 в 1:14 PDT
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