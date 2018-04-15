Фьюри подсказал Джошуа, как его победить: Берёшь горсть риса…

Сильнейшим супертяжеловесом по состоянию на середину апреля 2018 года британский экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) считает американского обладателя пояса WBC Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО), а не своего соотечественника Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).

Если Фьюри сумеет удачно вернуться в ринг и будет побеждать, его встреча в ринг с Энтони неизбежна. Как и прежде, Тайсон считает такое противостояние мисматчем.

«Вот подсказка для Джошуа, если он хочет достать меня хотя бы чем-то: возьми горсть риса и брось в меня. Это для него единственный способ сделать, чтобы мне хоть что-то от него прилетело. В остальном — без шансов. Плюс, он не гигант, а намного мельче меня. Вдобавок, я что-то сомневаюсь, что он выдержить мои лучшие удары», — заявил он таблоиду Daily Mail.

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Закончив обсуждать Джошуа, Фьюри объяснил, почему он считает, что Дионтэй опаснее британца.

«Уайлдер сейчас на вершине этой кучи. Причина — он опасен до последних секунд боя. Как мы увидели в его поединке с Ортисом, он проигрывал, аж пока не попал. В отличие от Эй-Джея, у него есть скорость и способность валить ударами с каких угодно углов. Но, походу, у него с бородой тоже не всё ОК, да и как боксёр он не топовый хлопец. Все они уязвимы и их очень легко побить», — подытожил Тайсон.

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