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Томаш Адамек снова обещает «совершенно точно» закончить карьеру
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Томаш Адамек снова обещает «совершенно точно» закончить карьеру 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
41-летний бывший чемпион мира Томаш Адамек (52-5, 30 KO) в эту субботу сразится с американцем Джоуи Абелем (34-9, 32 KO) на родине в Ченстохове, и уверяет — если не победит «в очень особенном» для него месте, «для всех католиков мира», то совершенно точно закончит карьеру.
«А если выиграю, то останется ещё один бой… И только потом — всё, в любом случае. Да, знаю, говорил тоже самое и раньше, но 2018-й — моя лебединая песня», — сказал Адамек.
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