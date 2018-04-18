Сауль Альварес отреагировал на ролик с участием Головкина и Санчеса

Мексиканский средневес Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) отреагировал на провокационный ролик, выпущенный компанией Nike для собственного бренда Air Jordan с участием чемпиона Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и его тренера Абеля Санчеса (видео ролика). В видео обыгрывается недавняя ситуация с Альваресом — боксёр провалил предматчевое допинг-тестирование (выявлен кленбутерол), но вину отрицает, утверждая, что препарат попал в организм посредством заражённого мяса (в Мексике кленбутерол используют в животноводстве). Допинг-скандал Альвареса стал причиной отмены реванша с Головкиным. «Смотрю, ты без меня скучаешь. Жить без меня не можешь», — подтрунивает мексиканец коллегу в ответ на хэштег Головкина #NoDraw (Не ничья).

Напомним, первая схватка между Головкиным и Альваресом состоялась в сентябре 2017-го года и завершилась спорной ничьей. Читайте также: О'Салливан — о том, почему отказался от предложения драться с Головкиным Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.