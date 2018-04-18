В Свиблово прошли мастер-классы по ножевому бою

Данные мастер-классы проводятся регулярно и интересны всем тем, кто хочет усовершенствовать уже имеющиеся знания и умения в боевых искусствах

В Центре спортивного и творческих кого развития «Радуга-Свиблово» воспитанники спортивной секции «Территория бокса» провели бесплатный мастер-класс по ножевому бою. Мастер-класс провел инструктор — Сергей Сазонов , имеющий за плечами не одну школу по «Технике ножевого боя».

— Участники мастер-класса обучались уходу с линии атаки, — сообщил «ВМ» Сергей Сазонов.

Также инструктор объяснил, как атаковать первым, если это необходимо.

Технические действия, которые рассматривались на мастер-классе, предполагали знакомство участников с техниками дзюдо, дзю -дзюцу и айкидо.

Данные мастер-классы проводятся регулярно и интересны всем тем, кто хочет усовершенствовать уже имеющиеся знания и умения в боевых искусствах.

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