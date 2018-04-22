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Головкин готов сдавать случайные допинг-тесты с мая по сентябрь 2018 года
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Головкин готов сдавать случайные допинг-тесты с мая по сентябрь 2018 года 

Чемпионат.com 22 минуты назад
Фото: Vringe.com
Том Леффлёр, промоутер Геннадия Головкина подчеркнул, что его подопечный готов сдавать случайные допинг-тесты с мая по сентябрь, когда, предположительно, состоится реванш с Саулем Альваресом.
«Из заседания комиссии было не совсем ясно, должен ли он возвращать свою лицензию но мы надеемся, что Альварес пройдёт в сентябре случайный допинг-тест. К этому готов и Головкин, он может сдавать тесты с мая по сентябрь. Абель Санчес всегда настаивал на тесном сотрудничестве с антидопинговым агентством перед каждым из боёв Геннадия. Как от соперников, так и от самого Головкина», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБЛеффлёра BoxingScene.
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