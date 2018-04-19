Донэйр: Мы с супругой словно замужем за Фрэмптоном

Филиппинский экс-чемпион мира Нонито Донэйр (38-4, 24 КО) рассказал о том, насколько для него важен предстоящий гостевой бой с ирландцем Карлом Фрэмптоном (24-1, 14 КО), который состоится 21 апреля в Белфасте. По словам Нонито, с тех пор, как о поединке было объявлено официально, вся его повседневная жизнь свелась к подготовке и правильному настрою.

«Знаете, что является ключевым фактором в этом поединке? Мы с моей супругой чувствуем, что прямо замужем за Карлом. Потому что мы просыпаемся — и видим Карла. Мы засыпаем — и видим Карла. Что бы мы ни делали — видим Карла. Понимаете, о чём я? — намекает на абсолютную вовлечённость филиппинец. — Карл — невероятный боец, этого у него не отнять. На протяжении долгого времени он был настоящим бабайкой, с которым никто не хотел драться. Он согласился на бой со мной, потому что он его вдохновляет и мотивирует. Ну а я прибыл в Белфаст, потому что это вдохновляет меня».

Поединок Фрэмптон-Донэйр определит «временного» чемпиона мира WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг), то есть и обязательного претендента для обладателя полноценного титула из Мексики Оскара Вальдеса

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