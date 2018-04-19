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Рамиль Гаджиев, Хасан и Хусейн Байсангуровы: 4 мая в Баку
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Рамиль Гаджиев, Хасан и Хусейн Байсангуровы: 4 мая в Баку 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
4 мая в Баку (Азербайджан) пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет первая защита титула чемпиона мира по версии WBC среди молодёжи во втором среднем весе (до 76,2 кг) украинцем Рамилем Гаджиевым (6-1-1, 3 КО). Его соперником в 10-раундовом поединке выступит британец Тей Линн Джонс (10-1, 2 КО).
В рамках этого же шоу титульные поединки проведут российские боксёры украинской прмоутерской компании Boom Box Promotion Хасан и Хусейн Байсангуровы.
Хасан Байсангуров (15-0, 7 КО) поборется за вакантный титул интерконтинентального чемпиона WBA в средней категории (до 72,6 кг) в бою с аргентинцем Гуидо Питто (25-4-1, 8 КО). Соперник Хусейна Байсангурова (12-0, 10 КО), которому предстоит защищать титулы IBF International и WBA Continental в первом среднем весе (до 69,9 кг), пока не объявлен.
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