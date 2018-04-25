Поединок между Броунером и Варгасом собрал внушительную аудиторию в США

Компания Nielsen Media Research сообщила о том, что поединок в договорном весе (до 65,3 кг) между бывшими чемпионами мира Эдриеном Броунером (33-3-1, 24 КО) и Джесси Варгасом (28-2-1, 10 КО) собрал внушительный телерейтинг — 21 апреля 782 тыс. телезрителей в США смотрели противостояние местных экс-чемпионов на кабельном телеканале Showtime. Пиковая нагрузка составила 891 тыс. телезрителей.

Напомним, Броунер и Варгас не сумели выявить победителя — бой завершился ничьей решением большинства судей.

Поединки андеркарда пользовались гораздо меньшим спросом.

Бой за вакантный титул «суперчемпиона» WBA в весе до 59 кг, в котором Жервонта Дэвис (20-0, 19 КО) из США разгромил Хесуса Куэйяра (28-3, 21 КО) из Аргентины, смотрели 460 тыс. человек (пиковая нагрузка 527 тыс.).

А за тем, как американец Жермалл Чарло (27-0, 21 КО) завоевал «временный» титул WBC в среднем весе (до 72,6 кг), побив соотечественника Уго Сентено-мл. (26-2, 14 КО), наблюдали 545 тыс. телезрителей (при пиковой нагрузке 572 тыс.).

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