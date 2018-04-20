Британский чемпион готовится к дебюту в США — есть дата и соперник

Чемпион WBA в весе до 52,2 кг британец Халид Яфай (23-0, 14 КО) 26 мая в США проведёт третью защиту титула. Для американского дебюта в британцу подобрали мексиканского середняка Давида Кармону (21-5-5, 9 КО).

Бой Яфай−Кармона пройдёт в андеркарде другого чемпионского боя в лимите до 52,2 кг: филиппинец Джервин Анкахас (29-1-1, 20 КО) проведёт защиту титула IBF в бою с соотечественником, обязательным претендентом Джонасом Султаном (14-3, 9 КО).

Как мы сообщали ранее, промоутеры Анкахаса (Top Rank Promotions) и Яфай (Matchroom Boxing) планируют вскоре свести своих чемпионов в объединительном поединке.

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