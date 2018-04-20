Уайлдер «принес» команде Поветкина 4 млн долларов

Команда российского боксера Александра Поветкина выиграла $4,3 млн в результате судебного иска против американца Деонтея Уайлдера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе адвокатского бюро Forward Legal, представляющего интересы российской стороны.

Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка отказал стороне Уайлдера во всех требованиях, а стороне Поветкина присудил $4,3 млн — денежные средства, замороженные на счете после отмены боя между россиянином и американцем в мае 2016 года.

Решение может быть обжаловано в течение 30 дней. Однако адвокаты Поветкина уже предъявили требование о возврате денежных средств. "Команда Поветкина изучит 48-страничное решение, для того чтобы продумать дальнейшие шаги", — рассказали в пресс-службе.

Планировалось, что бой Поветкина и Уайлдера пройдет в Москве 21 мая 2016 года. Поединок был отменен, так как в апреле в организме Поветкина обнаружили следы запрещенного вещества мельдония. Уайлдер и промоутерская компания DiBella Entertainment Inc публично обвинили россиянина в употреблении допинга и нарушении условий контракта. 13 июня 2016 года они подали иск в суд в Нью-Йорке против Поветкина на $5 млн Поветкин и компания "Мир бокса" 23 июня подали ответный иск против американской стороны. Уайлдеру и DiBella Entertainment Inc были предъявлены обвинения в распространении порочащих россиянина сведений, а также в срыве боя между боксерами. Поветкин и "Мир бокса" потребовали от американцев выплаты $34,5 млн В эту сумму был включен моральный и репутационный ущерб, нанесенный российскому боксеру, а также убытки от того, что поединок не состоялся.