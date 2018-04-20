Ещё
Хан: «Альвареса надо было отстранить пожизненно или хотя бы на пару лет»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хан: «Альвареса надо было отстранить пожизненно или хотя бы на пару лет» 

SPORT24.ru 27 минут назад
Бывший чемпион мира по боксу Амир Хан недоволен сроком дисквалификации Сауля Альвареса за употребление допинга. В анализах мексиканца был обнаружен кленбутерол, его отстранили от боев на шесть месяцев.
”Шестимесячная дисквалификация ничего не значит. Парни посмотрят на нее и подумают: «Я могу принимать что-то, и если меня поймают, от отстранят всего на шесть месяцев». Я надеялся, дисквалификация будет длиннее, чтобы другие не захотели повторить его ошибки. Пожизненное отстранение, или хотя бы пара лет, это было бы чувствительно. А шесть месяцев ничего не сделают, это всего один бой, и он вернется сразу с громким поединком. Это только подтолкнет молодых бойцов к запрещенным препаратам”, — цитирует Хана The Daily Star.
Хан встречался с Альваресом в 2016 году и проиграл нокаутом.
SPORT24.ru: последние новости
Промоутер Поветкина: «За попытки обидеть или оскорбить моих парней придется платить» Промоутер Усика: «Заставить Александра боксировать в России никто не сможет» Альварес отстранен на полгода, бой с Головкиным может пройти в сентябре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина поставила условие арбитру из Крыма53
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20181
«Овечкина лучше не злить»
«Вяльбе совершила настоящий подвиг для России»1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение