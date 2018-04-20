Хан: «Альвареса надо было отстранить пожизненно или хотя бы на пару лет»

Бывший чемпион мира по боксу Амир Хан недоволен сроком дисквалификации Сауля Альвареса за употребление допинга. В анализах мексиканца был обнаружен кленбутерол, его отстранили от боев на шесть месяцев. ”Шестимесячная дисквалификация ничего не значит. Парни посмотрят на нее и подумают: «Я могу принимать что-то, и если меня поймают, от отстранят всего на шесть месяцев». Я надеялся, дисквалификация будет длиннее, чтобы другие не захотели повторить его ошибки. Пожизненное отстранение, или хотя бы пара лет, это было бы чувствительно. А шесть месяцев ничего не сделают, это всего один бой, и он вернется сразу с громким поединком. Это только подтолкнет молодых бойцов к запрещенным препаратам”, — цитирует Хана The Daily Star Хан встречался с Альваресом в 2016 году и проиграл нокаутом.