Льюис: Майк Тайсон доминировал надо мной в спаррингах? Такого не было! 

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис опроверг появившиеся слухи о том, что он уступал экс-абсолютному чемпиону мира в супертяжёлом весе Майку Тайсону в их совместным спаррингах на заре карьеры.
«Абсолютная правда, что мы с Майком проводили совместные спарринги. С нами работал тренер Кас Д'Амато и он сказал, что в какой-то момент каждый из нас будет бороться за пояс чемпиона мира — меня и Тайсона хвалили и оценивали одинаково высоко. Но сейчас такое время, когда людям говорят не правду, а то, что они хотят услышать. Майк Тайсон доминировал надо мной в спаррингах? Такого не было! И мне жаль, что слухи распространяет Джо Иган, бывший спарринг-партнёр Майка, которого я отлично знаю. Ну не верите мне, спросите у Тайсона, как всё было, но точно не слушайте Джо. В словах Игана я крайне разочарован», — сказал Льюис GiveMeSport.