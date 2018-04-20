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Льюис: Майк Тайсон доминировал надо мной в спаррингах? Такого не было!
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Льюис: Майк Тайсон доминировал надо мной в спаррингах? Такого не было! 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис опроверг появившиеся слухи о том, что он уступал экс-абсолютному чемпиону мира в супертяжёлом весе Майку Тайсону в их совместным спаррингах на заре карьеры.
«Абсолютная правда, что мы с Майком проводили совместные спарринги. С нами работал тренер Кас Д'Амато и он сказал, что в какой-то момент каждый из нас будет бороться за пояс чемпиона мира — меня и Тайсона хвалили и оценивали одинаково высоко. Но сейчас такое время, когда людям говорят не правду, а то, что они хотят услышать. Майк Тайсон доминировал надо мной в спаррингах? Такого не было! И мне жаль, что слухи распространяет Джо Иган, бывший спарринг-партнёр Майка, которого я отлично знаю. Ну не верите мне, спросите у Тайсона, как всё было, но точно не слушайте Джо. В словах Игана я крайне разочарован», — сказал Льюис GiveMeSport.
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