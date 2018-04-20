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Молодые боксёры показали себя
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Молодые боксёры показали себя 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области
Владимирская сборная по боксу успешно выступила на первенстве ЦФО, который прошёл на днях в Красноармейске.
В общей сложности в турнире участвовали более 50 спортсменов из 12 регионов центрального федерального округа. За 33 регион выступали три спортсмена.
Кольчугинский боксёр Егор Горшков и боксёр из Мурома Александр Архипов среди юниоров (19-22 года), заняли второе и третье места соответственно в своих весовых категориях. Горшков выступал в весовой категории до 81 кг, Архипов — в весовой категории свыше 91 кг.
К слову, соревнования были отборочными на финальный этап соревнований по боксу IV летней Спартакиады молодёжи России 2018 года.
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