Молодые боксёры показали себя

Фото пресс-службы департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области

Владимирская сборная по боксу успешно выступила на первенстве ЦФО, который прошёл на днях в Красноармейске.

В общей сложности в турнире участвовали более 50 спортсменов из 12 регионов центрального федерального округа. За 33 регион выступали три спортсмена.

Кольчугинский боксёр Егор Горшков и боксёр из Мурома Александр Архипов среди юниоров (19-22 года), заняли второе и третье места соответственно в своих весовых категориях. Горшков выступал в весовой категории до 81 кг, Архипов — в весовой категории свыше 91 кг.

К слову, соревнования были отборочными на финальный этап соревнований по боксу IV летней Спартакиады молодёжи России 2018 года.