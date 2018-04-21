Российский кикбоксер Левин стал обладателем чемпионского титула АСВ КВ

Встреча на турнире по кикбоксингу АCB KB-15: GP Kitek между Левиным и белорусским спортсменом Игорем Бугаенко состоялась 20 апреля в Москве.

По единогласному решению судей россиянин стал обладателем пояса.

На счету Левина также чемпионские титулы по версиям IFMA, WMF, WBC Muaythai, It's Showtime, WKN и Glory.