Каленга, Адамек, Мастернак и Абель прошли взвешивание: результаты и видео

Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников сегодняшнего вечера бокса на арене Hala Sportowa в Ченстохове (Польша). Бойцы показали следующий вес: Томаш Адамек (52-5, 30 КО) — 102,7 кг Джоуи Абель (34-9, 32 КО) — 115,4 кг 10-раундовый бой за титул интернационального чемпиона Республики Польша в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Йоури Каленга (23-4, 16 КО) — 89,9 кг Матеуш Мастернак (40-4, 27 КО) — 90,3 кг Бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в тяжёлом весе (до 90,7 кг) Адам Бальски (11-0, 8 КО) — 90,4 кг Денис Грачёв (16-6-1, 9 КО) — 86,8 кг 10-раундовый бой за титул интернационального чемпиона Республики Польша в тяжёлом весе (до 90,7 кг)

ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте сегодня к вечеру по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.