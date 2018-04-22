Ли разгромил Барбозу, Эдгар победил Суонсона, — обзор уик-энда

Хан крошит ло Греко за 40 секунд, Бронер с Варгасом отбились вничью, Дэвис снова чемпион — в обзоре уик-энда.

В реванше Фрэнки Эдгара и Каба Суонсона не хотелось болеть за кого-то одного — оба бойца давно в ранге всеобщих любимцев в среде истинных фанатов ММА. И Фрэнки, и Каб стабильно дарят нам незабываемые войны в клетке уже с десяток лет. И теперь ветераны подошли к важнейшему моменту в карьере: именно в вечер 21 апреля Суонсон и Эдгар должны были решить — кто возвращается в титульную гонку, а кому — время подумать об отставке.

Пожалуй, небольшим фаворитом во второй очной встрече Эдгара со Суонсоном следовало бы считать последнего. Каб только-только подписал новый контракт с UFC. Организация решила ещё раз поставить на одного из ярчайших бойцов полулегковеса в истории, когда уже появились слухи о переговорах Суонсона с российской лигой ACB. Каб, как и Фрэнки, недавно проиграл Брайану Ортеге, но в отличие от Эдагара, устроил молодой звезде нехилую трёпку в первом раунде. К тому же тот поединок Суонсон провёл в декабре, в то время как Эдгар ещё в марте улетал в тяжёлый нокаут. Спустя менее двух месяцев после такого рекомендуют даже не спарринговаться.

Суонсон имел, пожалуй, идеальную возможность поквитаться за одно из обиднейших поражений в карьере: их первый бой носил претендентский статус. Но Каб не воспользовался шансом: по итогам трёх раундов судьи единогласно и без вопросов признали Фрэнки Эдгара победителем дерби ветеранов. В очередной раз Ответ доказывает, что его дух сломить практически невозможно.

Главное событие UFC FIGHT NIGHT 128 обещало нам ответить на два вопроса: достоин ли Кевин Ли права находиться в числе главных претендентов на пояс и так ли плох в защите от борьбы Эдсон Барбоза, как все решили после его поражения Хабибу.

Да — ответ на оба вопроса. Ли укатал Барбозу не менее мощно, чем это сделал Нурмагомедов на UFC 219. Может, как раз то декабрьское поражение надломило Эдсона морально и физически настолько, что прежним ему уже не быть. А, может, Хабиб в том бою дал настолько подробный мастер-класс по прохождению Барбозы. Так или иначе Кевин Ли показал, что достоин находиться в числе главных претендентов на бой с чемпионом дивизиона Хабибом Нурмагомедовым. К нему, разумеется, и обратился Ли сразу после доминирующей победы над Барбозой.

«Чувствовал, что могу провести в октагоне даже больше пяти раундов. Что касается попадания Барбозы, то это было очень больно, в Эдсоне есть взрывная смесь. Дальнейшие планы? Народ, пришло время боя с Хабибом», — приводит слова Ли официальная страница MMA Fighting в «Твиттере».

Кевин — болтливый парень, он ещё будучи за пределами первой десятки обещал убрать Нурмагомедова. Однако сейчас мы видим, что Ли достоин находиться в первых рядах среди претендентов на пояс в лёгкой весовой. Да, американец совсем недавно проиграл бой за временный пояс Тони Фергюсону . Но давайте не забывать, как Ли трепал Фергюсона первые минуты того поединка и взгляните, насколько легко и безоговорочно Кевин размазал Барбозу. Теперь, вероятно, Ли подерётся с Эдди Альваресом или Дастином Порье, и это будет стопроцентный элиминатор в лёгком весе.

Сложно было предположить, в каком состоянии Амир Хан появится в ринге, впервые с ужасного поражения Саулю Альваресу. Два года — большой срок для боксёра в рассвете (Хану всего 31 год), а пережитый тяжёлый нокаут может повлечь за собой непредсказуемые последствия. В поединке с Филом Ло Греко Хан за 40 секунд показал, что скорость рук, комбинаторика и агрессия никуда от него не делись. Ло Греко — не тот соперник, по победе над которым можно было бы судить о форме Амира. Однако настолько уверенная победа над кем угодно произведёт впечатление на окружающих. Хан с первым гонгом бросился атаковать канадского соперника, отправив того в нокдаун спустя 20 секунд от начала. Рефери отсчитал и позволил боксёрам продолжить. Но долго это не продлилось — развязка наступила до истечения первой минуты боя. Хан технично и хладнокровно «добил» потрясённого Ло Греко в следующей атаке.

Первым делом после победы британец вызвал на бой соотечественника Келла Брука:

— Я хочу снова стать чемпионом мира, потому мне нужны топ-соперники. Я буду боксировать в полусреднем весе. Не буду спешить с поединком с Келлом Бруком, но и не буду убегать от него. Я буду с ним драться и побью его, потому что я сильнее и лучше. Келл, помни, я иду за тобой, — приводит слова британца BoxingScene.

Неплохое зрелище в ринге устроили экс-чемпион мира в четырёх весах Эдриен Бронер и бывший обладатель пояса в двух дивизионах Джесси Варгас . Боксёры показали близкий поединок: первая половина прошла с преимуществом Варгаса. Однако к середине Бронер взял происходящее в ринге под свой контроль. Казалось, именно Эдриену отдадут победу по итогам 12-и раундов конкурентного поединка. В концовке Бронер провёл несколько неплохих атак и был активнее. Однако лишь на одной судейской записке был счёт в пользу Эдриена (115-113). Остальные боковые насчитали ничью — 114-114. Никто из бойцов с таким исходом, конечно, не согласился.

Протеже Флойда Мейвезера-младшего Джервонта Дэвис носит звание самого многообещающего молодого боксёра своего поколения. 23-летний Танк (прозвище Дэвиса — прим. «Чемпионата») был чемпионом мира во втором полулёгком весе по версии IBF до последнего боя с Франсиско Фонсекой в августе 2017 года. Титул Джервонта проиграл не в бою, а за сутки до него, когда не уложился в лимит весовой категории (до 58,97 килограмм). В поединке с Хесусом Куэльяром Дэвис мог вновь стать чемпионом, но уже по линии WBA. Схватка продлилась совсем недолго: уже в третьем раунде Джервонта «удосрочил» Куэльяра и примерил пояс WBA Super.