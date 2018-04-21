Кандидат в драку года: Руэнроэнг проиграл Каиканхе глухим нокаутом

Workpoint Studio, Панфун, Таиланд. Местный любитель дутых рекордов Навафон Каиканха (41-1, 33 КО) заполучил самый ценный скальп в карьере, в великолепной драке за местечковый азиатский титул во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) досрочно победив ещё не так давно считавшегося топ-бойцом Амната Руэнроэнга (18-3, 6 КО) — своего соотечественника.

Типичный спойлер Руэнроэнг на этот раз почему-то решил из бойца а-ля Андре Уорд превратиться в азартного слаггера.

По 1-му раунду казалось, что Навафону нечего здесь ловить: его земляк выбросил за три минуты больше, чем, вероятно, в половине своих боёв, причём попадал — и попадал много. Во 2-м Каиканха решил, что надо ответить тем же, и агрессивным отпором превратил бой в реальную драку, но раунд всё же уступил.

В 3-м раунде Навафон начал пересиливать немного подсевшего противника, пробивать множество бодипанчей. Бой по-прежнему был конкурентный. В первой половине 4-й трёхминутке Амнат несколько раз потряс визави, но тот быстро поквитался, едва не забив Руэнроэнга до гонга.

В 5-м раунде экс-чемпион попытался переломить ход боя, снова потряс Каиканху, но спустя пару минут рубки был оглушён ударом, поплыл у канатов, повернулся в состоянии грогги спиной к оппоненту и получил слева боковой в голову. Глухой нокаут. Рефери немного опоздал с остановкой. КО 5.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя (сейчас будет)

Напомним, около года назад Каиканха пытался завоевать вакантный титул чемпиона WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг), но за три раунда был бит Хуаном Эрнандесом

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.