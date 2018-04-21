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Кандидат в драку года: Руэнроэнг проиграл Каиканхе глухим нокаутом
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Кандидат в драку года: Руэнроэнг проиграл Каиканхе глухим нокаутом 

Vringe.com 50 минут назад
Фото: Vringe.com
Workpoint Studio, Панфун, Таиланд. Местный любитель дутых рекордов Навафон Каиканха (41-1, 33 КО) заполучил самый ценный скальп в карьере, в великолепной драке за местечковый азиатский титул во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) досрочно победив ещё не так давно считавшегося топ-бойцом Амната Руэнроэнга (18-3, 6 КО) — своего соотечественника.
Типичный спойлер Руэнроэнг на этот раз почему-то решил из бойца а-ля Андре Уорд превратиться в азартного слаггера.
По 1-му раунду казалось, что Навафону нечего здесь ловить: его земляк выбросил за три минуты больше, чем, вероятно, в половине своих боёв, причём попадал — и попадал много. Во 2-м Каиканха решил, что надо ответить тем же, и агрессивным отпором превратил бой в реальную драку, но раунд всё же уступил.
В 3-м раунде Навафон начал пересиливать немного подсевшего противника, пробивать множество бодипанчей. Бой по-прежнему был конкурентный. В первой половине 4-й трёхминутке Амнат несколько раз потряс визави, но тот быстро поквитался, едва не забив Руэнроэнга до гонга.
В 5-м раунде экс-чемпион попытался переломить ход боя, снова потряс Каиканху, но спустя пару минут рубки был оглушён ударом, поплыл у канатов, повернулся в состоянии грогги спиной к оппоненту и получил слева боковой в голову. Глухой нокаут. Рефери немного опоздал с остановкой. КО 5.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя (сейчас будет)
Напомним, около года назад Каиканха пытался завоевать вакантный титул чемпиона WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг), но за три раунда был бит Хуаном Эрнандесом.
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