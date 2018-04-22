Трамп намерен помиловать темнокожего боксера

"Сильвестр Сталлоне позвонил мне и рассказал историю чемпиона по боксу в тяжелом весе Джека Джонсона. Испытания и превратности судьбы, с которыми он столкнулся, удивительны, его жизнь сложна и противоречива. Другие смотрели на это годами, большинство думали, что это произойдет, и да, я думаю полностью помиловать его!" — написал Трамп в своем твиттере.

Джонсон в 1908 стал первым темнокожим боксером, которому удалось стать чемпионом мира в тяжелом весе.

В 1913 году он был обвинен в незаконном перевозе женщины из одного штата в другой "в аморальных целях". Жюри присяжных, состоявшее полностью из белых граждан, признало боксера виновным в нарушении закона, в результате чего Джонсон был приговорен к тюремному заключению сроком на один и один день.