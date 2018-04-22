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Кузьмин нокаутировал американца Карпенси
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Российский боксер Кузьмин одержал 12-ю победу, выиграв у Карпенси в США 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский боксер Сергей Кузьмин одержал 12-ю победу на профессиональном ринге. В рейтинговом восьмираундовом поединке супертяжелой категории, прошедшем в Нью-Йорке, он выиграл у американца Джеремайи Карпенси нокаутом в шестом раунде.
Предыдущий поединок Кузьмина с американцем Амиром Мансуром за титул интернационального чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC), прошедший в Москве 27 ноября 2017 года, завершился технической ничьей в третьем раунде. Судья остановил поединок после столкновения соперников головами. Однако впоследствии в допинг-пробе Мансура было обнаружено запрещенное вещество бупренорфин, и результат был изменен на "несостоявшийся бой".
В послужном списке 30-летнего Кузьмина теперь 12 побед (9 нокаутом), ни одного поражения. Россиянин занимает 23-е место в рейтинге WBC. Кузьмин рассчитывает претендовать на титул чемпиона мира через два-три боя.
Кузьмин — победитель (2010) и серебряный призер (2013) чемпионатов Европы, двукратный чемпион России среди любителей. Дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2014 года, провел пять боев в США.
В активе 28-летнего Карпенси 15 побед (6 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья.
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