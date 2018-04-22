Боксер Курбанов одержал 14-ю победу, выиграв у Гвиниашвили в Екатеринбурге

ТАСС , 22 апреля. Россиянин Магомед Курбанов одержал 14-ю победу на профессиональном ринге. В рейтинговом 10-раундовом поединке весовой категории до 69,9 кг, прошедшем в Екатеринбурге, Курбанов выиграл у грузина Николози Гвиниашвили техническим нокаутом в 7-м раунде.

Гвиниашвили в третьем раунде побывал в нокдауне, а после седьмого отказался от продолжения поединка.

В мае 2017 года Курбанов должен был встретиться с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Шейном Мосли, однако бой не состоялся из-за болезни американца, который потом завершил карьеру. В сентябре россиянин завоевал интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO), победив в Челябинске чеха Степана Хорвата по очкам, а в декабре защитил пояс, выиграв у японца Акинори Ватанабэ техническим нокаутом в 8-м раунде.

В активе 22-летнего Курбанова теперь 14 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Он занимает 7-е место в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и 8-е — Международной боксерской федерации (IBF).

В послужном списке 28-летнего Гвиниашвили — 19 побед (15 нокаутом), 11 поражений, 4 ничьи.