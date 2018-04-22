С ринга унесли на носилках: главный бой боксёрского вечера в Екатеринбурге завершился травмой

В Екатеринбурге прошёл большой боксёрский вечер, за время которого состоялось десять зрелищных боёв с участием российских и иностранных спортсменов. Побоксировать с россиянами приехали спортсмены из Грузии, Индонезии, Узбекистана, Киргизии, Венесуэллы, Аргентины, Колумбии и Индонезии. Боксёры, представляющие Россию, выиграли шесть боёв из десяти.

При этом в одном из поединков встретились два россиянина: Евгений Романов и Денис Бахтов. На 2-й минуте 15-й секунде первого раунда Евгений Романов одержал победу техническим нокаутом. Так же быстро закончился бой третьей пар: Сардора Мазаффарова (Узбекистан) и Мурада Арсланова (Россия). Нашему боксёру не повезло: уже на третьей минуте первого раунда его отправили в нокаут.

Самым долгожданным и зрелищным боем вечера стал поединок россиянина Павла Маликова , обладателя титула WBA Asia (2017) и занимающего тринадцатую строчку в рейтинге всемирной боксерской ассоциации, против индонезийца Дауда Йордана, занимающего шестую строчку в том же рейтинге. Они показали настоящий бокс, который комментаторы назвали нехитрым, но энергозатратным и зрелищным: боксёры постоянно находились в тесном контакте и обменивались ударами.

Бойцы в лёгком весе должны были простоять двенадцать раундов, но уже на второй минуте восьмого раунда исход боя был решён. Боксёр из Индонезии нанёс мощный удар по туловищу Павла Маликова и отправил его в технический нокаут. Российский боец долго не мог подняться и с ринга его унесла на носилках команда медиков. Предположительно у боксёра сломано ребро.

— Двоякое у меня ощущение после бокса. Будем очень переживать о здоровье Павла Маликова. Те, кто были в ДИВСе, понимают, о чем идет речь, — сказала в сториз екатеринбургская телеведущая Ксения Телешова.

На официальных страницах в социальных сетях RCC Boxing Promotions зрители также сочувствуют поражению нашего боксёра и предполагают, что спортсмен сильно измотался на тренировках.

А победитель стал обладателем титула WBA Eliminator #2. Также теперь Йордан будет боксировать за звание чемпиона мира в легком весе по версии WBA, так как этот бой был анонсирован всемирной боксёрской организацией как отборочный.