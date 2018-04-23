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Шестнадцать российских боксёров гарантировали себе медали первенства Европы
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Шестнадцать российских боксёров гарантировали себе медали первенства Европы 

RT на русском 3 часа назад
Шестнадцать российских боксёров вышли в полуфиналы в своих весовых категориях на юниорском чемпионате Европы (не старше 18 лет) в Италии.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.
В составе мужской сборной России в полуфинал вышли Дмитрий Батяй (до 49 кг), Илья Попов (до 64 кг), Джамбулат Бижамов (до 69 кг), Даниил Тетерев (до 75 кг), Руслан Колесников (до 81 кг), Игорь Фёдоров (до 91 кг), Алексей Дронов (свыше 91 кг).
За выход в финал у девушек поспорят Ксения Бесчастнова (до 48 кг), Любовь Шарапова (до 51 кг), Валерия Родионова (57 кг), Нунэ Асатрян (до 60 кг), Ланна Малюганова (до 64 кг), Ангелина Кабакова (до 69 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Анастасия Рыбак (до 81 кг) и Юлия Арефьева (свыше 81 кг).
Таким образом, россияне гарантировали себе медали чемпионата Европы, так как даже в случае поражения в полуфинале они разделят третье место и получат бронзовые медали.
Полуфинальные поединки состоятся 24 апреля, а финальные — 25 апреля.
Ранее российский боксёр Фёдор Чудинов рассказал, что у него есть возможность подготовиться к следующему бою под руководством американца Абеля Санчеса — тренера финалиста Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Мурата Гассиева.
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