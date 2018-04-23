Шестнадцать российских боксёров гарантировали себе медали первенства Европы

Шестнадцать российских боксёров вышли в полуфиналы в своих весовых категориях на юниорском чемпионате Европы (не старше 18 лет) в Италии.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

За выход в финал у девушек поспорят Ксения Бесчастнова (до 48 кг), Любовь Шарапова (до 51 кг), Валерия Родионова (57 кг), Нунэ Асатрян (до 60 кг), Ланна Малюганова (до 64 кг), Ангелина Кабакова (до 69 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Анастасия Рыбак (до 81 кг) и Юлия Арефьева (свыше 81 кг).

Таким образом, россияне гарантировали себе медали чемпионата Европы, так как даже в случае поражения в полуфинале они разделят третье место и получат бронзовые медали.

Полуфинальные поединки состоятся 24 апреля, а финальные — 25 апреля.

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