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16 российских боксёров вышли в полуфинал первенства Европы по боксу
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16 российских боксёров вышли в полуфинал первенства Европы по боксу 

Чемпионат.com 2 часа назад
В итальянском Розето-дельи-Абруцци продолжается первенство Европы по боксу среди юниоров 17-18 лет. По итогам первых матчей определились участники полуфинальных боёв, которые уже гарантировали себе призовые награды.
Среди полуфиналистов 16 российских боксёров: Дмитрий Батяй (49 кг), Илья Попов (64), Джамбулат Бижамов (69 кг), Даниил Тетерев (75 кг), Руслан Колесников (81 кг), Игорь Федоров (91 кг), Алексей Дронов (+91 кг), а также юниорки Ксения Бесчастнова (48 кг), Любовь Шарапова (51 кг), Валерия Родионова (57 кг), Нунэ Асатрян (60 кг), Ланна Малюганова (64 кг), Кабакова Ангелина (69 кг), Анастасия Шамонова (75 кг), Анастасия Рыбак (81 кг) и Юлия Арефьева (+81 кг).
Полуфинальные бои пройдут 24 апреля, финалы назначены на 25 апреля.
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