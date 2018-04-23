16 российских боксёров вышли в полуфинал первенства Европы по боксу

В итальянском Розето-дельи-Абруцци продолжается первенство Европы по боксу среди юниоров 17-18 лет. По итогам первых матчей определились участники полуфинальных боёв, которые уже гарантировали себе призовые награды.

Полуфинальные бои пройдут 24 апреля, финалы назначены на 25 апреля.